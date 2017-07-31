Политика

20:54 31.07.2017

МИД призывает украинцев не поддаваться на провокации РФ с упрощением получения российского гражданства

Министерство иностранных дел Украины расценивает принятие российским руководством закона, упрощающего принятие получения российского гражданства гражданами Украины, как полное пренебрежение международного права и призывает украинцев не поддаваться на такие провокации.

"Расцениваем такой шаг государства-агрессора как продолжение правовой дискриминации и ущемления прав граждан Украины, которые в силу различных обстоятельств живут или работают на территории России, а также на оккупированной ею территории Украины. В этой связи призываем граждан Украины не поддаваться на подобные провокации и в очередной раз предостерегаем от осуществления поездок в Российскую Федерацию", - говорится в комментарии МИД Украины в понедельник.

В МИД назвали такое решение российских властей "свидетельством полного пренебрежения со стороны государства-агрессора международного права и суверенитета других государств", подчеркнув, что отказ от гражданства Украины в форме направления нотариально заверенного заявления об отказе от украинского гражданства в полномочный орган страны гражданства ничтожен по своей сути и содержанию. "Согласно действующему законодательству Украины, единственным документом, удостоверяющим факт прекращения гражданства Украины как путем выхода из него, так и его потери, является соответствующий указ президента Украины", - напомнили в ведомстве.

При этом в МИД заверили, что в случае нарушения прав и интересов в РФ граждане Украины получат всю необходимую консульскую поддержку в дипломатических и консульских учреждениях Украины.

Как сообщалось, Госдума РФ приняла поправку об упрощенном получении украинцами гражданства РФ на основании нотариально заверенного отказа от гражданства Украины: для граждан Украины с 1 сентября вводится правило, что отказ от украинского гражданства подтверждается заявлением человека, которое он направляет в соответствующий полномочный орган этой страны. Документом, который подтверждает отказ от украинского гражданства, является нотариально заверенная копия заявления гражданина об отказе от имеющегося у него гражданства Украины.

30 июля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон.

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