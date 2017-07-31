При оформлении документов на гражданство Саакашвили могла быть халатность, нужна внутренняя проверка в миграционной службе

Государственная миграционная служба Украины должна провести внутреннюю проверку на предмет возможных нарушений при оформлении документов экс-президента Грузии, экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили на получение украинского гражданства, убежден народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.

"Я считаю, что Государственная миграционная служба Украины, которая готовит документы для комиссии при президенте по гражданству, должна провести внутреннюю проверку. Если в ближайшее время не будет результатов внутренней проверки, если буду знать, что не будет проверки, я направлю тогда обращение, чтобы такую проверку провести и сообщить мне о ее результатах", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Политик отметил, что анкета, копию которой он ранее опубликовал, находилась в деле М.Саакашвили на получение им гражданства Украины. Он также добавил, что не может утверждать, принадлежит ли подпись на этом документе М.Саакашвили.

В.Арьев допустил, что экс-глава Одесской облгосадминистрации мог поручить третьим лицам оформление соответствующих документов и лично не ставить подписи.

"Из-за халатности в обращении с документами могло иметь место то, что он (М.Саакашвили – ИФ) сбросил это оформление на других и даже не очень этим занимался. А в миграционной службе, … возможно, где-то закрыли глаза на некоторые необходимые нюансы, личную подачу персоной, которая апеллирует к государству относительно приобретения гражданства. Опять-таки, это только имеющаяся у меня информация, которая не имеет четких подтверждений", - пояснил В.Арьев.

"При любых обстоятельствах проводить проверку надо, потому что очевидно - где-то была какая-то халатность тех, кто должен был провести эту процедуру. Эту же процедуру проводит не лично президент, как вы понимаете", - добавил депутат.

Как сообщалось, 26 июля 2017 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили. В администрации президента Украины пояснили, что прекращение гражданства Украины М.Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией при оформлении украинского гражданства.

29 июля М.Саакашвили заявил, что намерен обратиться в административный суд в связи с лишением его гражданства Украины, а затем – в Европейский суд по правам человека.

В.Арьев опубликовал фотокопию части анкеты (с подписью) на получение украинского гражданства М.Саакашвили. В свою очередь М.Саакашвили заявил, что это не его подпись.

"Именно эта анкета содержится в деле Миграционной службы, на основании которого было предоставлено гражданство. ... Оказалось, анкету в Миграционную службу (из которой материалы пошли в АП) в 2015 году готовили и подавали его помощники, а не он сам. Еще задним числом оформляли. И если подпись не Саакашвили, то возникает новый, еще более актуальный вопрос - гражданство было предоставлено на основании фальшивых документов?" – комментировал эту ситуацию В.Арьев в Фейсбуке.