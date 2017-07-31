Климкин о ситуации с турбинами Siemens: Политика в отношении Крыма – слабое место мировой дипломатии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин по результатам скандала с поставками турбин компании Siemens в оккупированный Крым констатировал, что политика в отношении оккупированного полуострова является слабым местом мировой дипломатии.

"Сейчас настало время снять розовые очки и посмотреть в глаза реальности: именно политика относительно Крыма представляет собой слабое место мировой дипломатии", - говорится в статье министра, опубликованной в газете "Die Welt" и распространенной посольством Украины в ФРГ в понедельник.

П.Климкин также отметил, что концерну Siemens надлежит принять необходимые правовые шаги по такому нарушению, безотлагательно и в полном объеме изучить предпосылки поставки турбин в Крым вопреки договору.

Кроме того, министр подчеркнул, что Украина совместно с Федеральным правительством Германии и европейскими институтами сделает все возможное, чтобы потеря доверия превратилась в новую, более последовательную позицию мирового сообщества в вопросе аннексии Крыма.

"Афера вокруг турбин - это не недоразумение, а ошибка. Она приравнивается к нарушению санкций. … Этот инцидент среди прочего стал испытанием для общей политики санкций в отношении России. И в этом смысле Украина совместно с Федеральным правительством и европейскими институтами сделает все возможное, чтобы потеря доверия превратилась в новую, более последовательную позицию мирового сообщества в вопросе аннексии Крыма. Ведь это касается всех нас. Мы должны знать всю правду о сделке с Siemens", - добавил П.Климкин.

Как сообщалось, "Технопромэкспорт", который строит станции Крыму, 6 июля распространил заявление о том, что приобрел четыре комплекта газотурбинных установок для крымских электростанций на вторичном рынке. Siemens, в свою очередь, заявил, что обладает проверенной информацией о том, что две из четырех турбин, поставленных в Крым, - это ГТУ производства Siemens, предназначенные для Тамани.

Компания обратилась с иском о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки в московский арбитраж 11 июля. Но суд оставил заявление без движения до 21 августа.

Позднее Siemens заявил, что приостановит поставки генерирующего оборудования по действующим контрактам с российскими компаниями под контролем государства.

Германия призвала Евросоюз добавить еще четырех российских граждан и компаний в санкционный список из-за скандала с поставками турбин Siemens в Крым.

26 июля постоянные представители стран ЕС в Брюсселе на заседании своего комитета (Coreper) обсудили предложение для Совета ЕС о возможных санкциях для ряда физических и юридических российских лиц в связи с поставками турбин Siemens в Крым.