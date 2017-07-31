Порошенко подписал закон о КС

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Конституционном суде Украины", который призван повысить уровень защиты конституционных прав граждан.

Как сообщила пресс-служба президента Украины в понедельник, П.Порошенко отметил, что подписанный документ является составной частью судебной реформы, которая направлена на обеспечение права граждан Украины на справедливый суд.

По словам президента, данный закон содержит два принципиальных новшества.

"Абсолютно прозрачный конкурсный отбор кандидатов в судьи Конституционного суда", - подчеркнул П.Порошенко, отметив, что каждый будет иметь возможность ознакомиться с тем или иным кандидатом.

Другая новация, как сообщается, заключается в возможности любого юридического (исключая представителей государства или местного самоуправления) или физического лица подать жалобу в Конституционный суд, чего раньше никогда в истории Украины не было.

"Если человек, пройдя рассмотрение своего дела в обычных судах, считает, что закон, который был применен при принятии решения по нему, является неконституционным, то ему больше не придется искать народных депутатов или президента – он получит, наконец, право непосредственно обратиться в Конституционный суд с конституционной жалобой. И суд должен рассмотреть и вынести соответствующее решение", - подчеркнул глава государства.

"Считаю, что это существенно повышает уровень защиты конституционных прав и свобод граждан", - сказал П.Порошенко.

Как сообщалось, 13 июля 2017 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о Конституционном суде Украины.

Данный закон имплементирует изменения в Конституцию Украины в части правосудия, определяет порядок организации и деятельности КС.

Кроме того, закон предусматривает изменение процедуры избрания и назначения уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Теперь омбудсмена парламент буде назначать открытым голосованием, а не путем тайного голосования бюллетенями.

В день голосования в парламенте были зарегистрированы два проекта постановления об отмене голосования за закон "О Конституционном суде" - народного депутата Юрия Левченко (№ 6427-д-П) и Юрия Деревянко (№ 6427-д-П1). Обосновывая свой проект постановления, Ю.Левченко отметил, что данный закон "был принят с грубым нарушением требований Конституции Украины".

Однако 14 июля Верховная Рада отклонила оба эти проекта постановлений об отмене голосования по закон "О Конституционном суде".

17 июля народный депутат из фракции "Батькивщина" Алена Шкрум сообщила, что зарегистрировала в Верховной Раде еще один проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в целом закона "О Конституционном суде Украины".

При этом она указала, что 14 июля "почему-то странным образом двери отдела регистрации законопроектов были закрыты и так и не открылись, ни одного сотрудника отдела, в том числе его руководителя весь рабочий день на рабочем месте не было". В конечном итоге, по ее словам, проект постановления все же был зарегистрирован: согласно информации с официального сайта парламента, дата регистрации документа - 14 июля 2017 года.

Согласно регламенту Верховной Рады, спикер парламента не может подписать принятый закон, если зарегистрирован проект постановления об отмене голосования по нему.