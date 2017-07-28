Глава ВККСУ призвал использовать первоисточники информации относительно кандидатов в судьи нового Верховного суда

Глава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККСУ) Украины Сергей Козьяков призвал использовать первоисточники информации относительно кандидатов в судьи нового Верховного суда, отобранных в ходе конкурса.

"Я призываю профессионалов – журналистов, СМИ и доноров, которые тут есть, пользуйтесь всеми источниками информации, лучше первоисточниками – документами ли видео. Давайте не реагировать на штампы, которые забрасываются в информационное пространство", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Комментируя информацию, распространяемую рядом общественных организаций относительно кандидатов, С.Козьяков отметил, что часто речь идет о неподтвержденных фактах.

"Как "мем" кидается, что "каждый четвертый нарушал права человека". А можно узнать, кто и какие права нарушал? По фамилиям? Были заявления, что кандидат не может пояснить происхождение своего имущества. Но были случаи, когда Общественный совет добропорядочности (ОСД) снимал свои негативные заключения по кандидату по девяти из 10 пунктов", - сказал он.

Комментируя заявления общественных организаций, что только 27 из 120 отобранных ВККСУ кандидатов в судьи нового Верховного суда не являются в настоящее время судьями, С.Козьяков выразил надежду, что в последующих конкурсах таких кандидатов будет больше, в частности благодаря изменениям, внесенным в процедуру конкурса по инициативе ВККСУ. В частности, речь идет о расширении возможностей участия в конкурсе для ученых и адвокатов.

"Законодатель сделал две ошибки, но по нашему настоянию он их оперативно исправил. Но эти изменения они будут работать только для следующего конкурса", - сказал он.

"На сегодня сформирован точно не идеальный список, но сделайте лучше", - подчеркнул глава ВКССУ.

Как сообщалось, Центр противодействия коррупции (ЦПК) заявил, что по результатам конкурса на должности судей нового Верховного Суда Украины 80% судей являются действующими или находятся в отставке, каждый четвертый из них получил негативное заключение ОСД. В административном, гражданском и уголовном судах по 25 судей из 30 являются действующими или судьями в отставке, в хозяйственном суде – 18.

Ранее ВККС обнародовала победителей конкурса на должность судей нового Верховного Суда и по итогам конкурсного отбора направит в Высший совет правосудия рекомендации по 120 кандидатам о назначении их судьями соответствующих кассационных судов в составе Верховного Суда - административного, хозяйственного, уголовного и гражданского, по 30 судей в каждом из перечисленных судов.