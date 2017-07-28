Политика

14:20 28.07.2017

Троян находится в отпуске, его не задерживали

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что заместителя главы МВД Украины Вадима Трояна не задерживали, он официально находится в отпуске.

"На данный момент никакой информации нет. Троян находится в отпуске", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в МВД в пятницу.

Позже другой источник в МВД сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что В.Трояна не задерживали.

В НАБУ и Генеральной прокуратуре данную информацию не комментируют.

По информации некоторых СМИ, В.Троян был задержан на взятке в 2 млн грн.

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