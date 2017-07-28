Грузовые вагоны сошли с рельсов на станции "Синельниково-2"

Пять вагонов, груженных листовым металлом, в 00:56 пятницы сошли с рельсов на станции "Синельниково-2" регионального филиала "Приднепровская железная дорога" ПАО "Укрзализныця".

Как сообщила пресс-служба ПАО, вагоны в составе грузового поезда следовали со станции "Волноваха" на станцию "Нижнеднепровск-Узел". В результате происшествия закрыт для движения поездов участок "Нижнеднепровск-Узел" - "Синельниково-2".

Ряд пассажирских поездов и электропоездов южного и восточного направлений курсирует по измененному маршруту - через станции "Новомосковск" и "Павлоград".

В частности, изменили маршрут следования пассажирские поезда: № 84 Киев - Мариуполь, №104 Киев - Мариуполь, №12 Киев - Новоалексеевка, №228 Киев - Бердянск, №88 Ковель - Новоалексеевка, №188 Львов - Бердянск, №796 Днепр - Харьков , №282 Киев - Геническ, №80 Киев - Новоалексеевка. Уже прибыли на конечную станцию поезда №92 Одесса - Константиновка с задержкой на 47 минут, №189 Геническ - Днепр с задержкой на 1:00 52 минут.

Кроме этого, направляются по измененному маршруту и задерживаются в пути пять пригородных электропоездов.

Согласно оперативной информации, по состоянию на 09:30 из-за изменения маршрута пассажирские поезда задерживаются в пути от одного до трех часов.

"Укрзализныця" приносит пассажирам извинения за неудобства и советует внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах по прибытии/отправлении поездов, уточнять информацию в кассах.

Для поднятия вагонов на рельсы железнодорожники задействовали восстановительные поезда станций "Нижнеднепровск – Узел" и "Синельниково-1". Уже подняли два вагона, работы продолжаются.

На месте происшествия работает комиссия "Укрзализныци" и регионального филиала "Приднепровская железная дорога", которая будет расследовать причины схода вагонов.