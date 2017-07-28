Политика

11:33 28.07.2017

В Киеве на Татарке из "травмата" стреляли в местного жителя

Неизвестеный несколько раз выстрелил из травматического оружия в 24-летнего местного жителя на ул.Татарской в Шевченковском районе города Киева, после чего убежал, сообщает отдел коммуникации полиции Киева в пятницу.

"Пострадавший с непроникающими травмами грудной клетки доставлен в больницу, где ему оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данному факту следственный отдел Шевченковского районного управления столичной полиции начал досудебное расследование по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на 3-7 лет. Ведутся следственные действия для установления обстоятельств события и правонарушителя для дальнейшего его привлечения к уголовной ответственности.

Первый инспектор Шевченковского райуправления столичной полиции Ирина Василишин уточняет, что стрельба была ночью. В пострадавшего было сделано 6 выстрелов. "Личность нападающего не удалось на данный момент установить, но проводятся необходимые следственные действия", - рассказала она в эфире телеканала "112. Украина" в пятницу.

По информации, полученной при допросе потерпевшего, установлена одна из возможных причин конфликта – "стрельба произошла из-за женщины".

"Раненый чувствует себя в настоящее время хорошо, уже через несколько часов его отпустят из Больницы скорой помощи… "У пострадавшего лишь незначительные гематомы, его состояние удовлетворительное", - рассказала представитель райуправления полиции.

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