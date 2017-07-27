Политика

18:51 27.07.2017

Лидер партии "Основа" Николаенко: Попытка расправы над Саакашвили - это шаг к диктатуре

Попытка устранения Михеила Саакашвили из украинского политикума путем лишения его украинского гражданства является демонстрацией властью пренебрежения к нормам и правилам демократического общества, считает лидер партии "Основа" Андрей Николаенко.

"Я считаю неприемлемыми репрессивные действия власти по отношению к ее политическим оппонентам. Это прямая дорога к диктатуре, которой не место в демократическом обществе. Если президент будет по надуманным поводами лишать гражданства всех своих политических оппонентов, то, с учетом стремительного падения рейтингов власти, в Украине вскоре останутся ее гражданами разве что некоторые деятели парламентской коалиции", - написал А.Николаенко на своей странице в соцсети Facebook.

По мнению политика, нельзя лишить гражданства за критику коррупции и непрофессионализма власти, поскольку власть должна помнить, что ее на работу нанял народ, и должна ежедневно доказывать делами, что достойна этой работы.

Как сообщалось, 26 июля стало известно, что президент Украины П.Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили, сообщила Государственная миграционная служба Украины.

В администрации президента Украины пояснили, что прекращение гражданства Украины М.Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией при оформлении украинского гражданства.

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