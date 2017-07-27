Левочкин: Падение промышленности в I полугодии 2017 - результат стратегических просчетов, которые необходимо исправить

Падение промышленности по итогам первого полугодия 2017 года - это результат стратегических просчетов власти, таких как решение о блокаде Донбасса, отсутствие планов восстановления этого региона и развития промышленности, считает народный депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин.

"Падение промышленности в первые шесть месяцев 2017 года уже не объяснишь инерцией событий трехлетней давности. Во многом это результат свежих стратегических просчетов", – сказал С.Левочкин, комментируя информацию Госстата о промпроизводстве в нынешнем году.

Как сообщается на официальном сайте парламентария в четверг со ссылкой на данные Госстата, по итогам первого полугодия 2017 года объемы промышленного производства оказались на 0,4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. При таком же сравнении 2017 года с 2013-м показатели составляют всего 78,5% от объема промышленного производства. И это при сравнимых показателях – без учета аннексированного Крыма и зоны АТО.

В региональном разрезе самое большое падение с начала года демонстрируют Донецкая (–11,7% за первое полугодие) и Луганская области (–25%). В отраслевом – металлургия (падение на 2,7%), добывающая промышленность (на 6%), производство электроэнергии (на 8,6%).

"Это очевидный итог такого решения как блокада Донбасса. Свою роль играет и отсутствие стратегии восстановления этого региона. После создания Министерства оккупированных территорий тема восстановления Донбасса размылась между ним и Минрегионстроем, а по факту оказалась ничьей. Кроме того, практически исчезли упоминания о "плане Маршалла для Украины", который был топовой темой в 2014-15 годах и должен был аккумулировать миллиарды долларов от иностранных доноров. Наконец, отсутствует стратегия развития промышленности", – говорит С.Левочкин.

Депутат уверен, что активизация восстановления промышленности всей Украины и Донбасса в частности – это инструмент, который позволит возобновить рост экономики в целом.

"Только тогда, когда будут разработаны планы поддержки промышленности и восстановления Донбасса, когда они начнут реализовываться, – только тогда начнется рост экономики и реальных доходов граждан. Цель "Оппозиционного блока" - сделать этот курс государственной стратегией Украины", – заявил политик.