Политика

13:43 27.07.2017

Дискуссии в "нормандском" формате должны приводить к конкретным результатам

Дискуссии о выходе из кризиса на востоке Украины, проводимые в "нормандском" формате (Украина, Франция, Германия, РФ), должны приводить к конкретным результатам, заявляет посол Франции в Украине Изабель Дюмон (Isabelle Dumont).

"Франция будет и в дальнейшем участвовать в "нормандском формате", но, чтобы говорить о динамичном, либо "активизированном" диалоге, прежде всего необходимо, чтобы дискуссии о выходе из кризиса приводили к конкретным результатам", - сказала И.Дюмон в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что президент Республики (президент Франции Эммануэль Макрон - ИФ), принимая президента Порошенко в Париже менее двух месяцев после своего вступления в должность, продемонстрировал, что не намерен поворачиваться спиной к украинскому вопросу. Он напомнил также о своей приверженности соблюдению суверенитета Украины", - отметила дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства.

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