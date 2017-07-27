Сенат США проголосует по законопроекту о санкциях против РФ на этой неделе

Сенат США пришел к соглашению по законопроекту о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР и готов будет после голосования представитель его на подпись президенту, заявил глава сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер.

"Я рад сообщить, что мы пришли к соглашению, которое позволит нам положить законопроект на стол президенту", - сказал он журналистам.

Ранее законопроект с ужесточением санкций в отношении трех стран был одобрен Палатой представителей. Возможная задержка с одобрением Сенатом документа могла бы быть вызвана тем, что в первоначальном варианте документа, принятом Сенатом в июне, отсутствовали положения, относящиеся к Северной Корее, они были добавлены нижней палатой.

Как ожидается, Сенат проголосует по законопроекту в ближайшее время, после чего он будет направлен на подпись президенту.

В июне Сенат принял первый вариант законопроекта лишь при двух голосах "против". Нижняя палата приняла документ на этой неделе 419 голосами "за" при 3 "против".

Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент Дональд Трамп изучает законопроект, решение о подписании он примет после того, как документ пройдет обе палаты Конгресса.

Наблюдатели отмечают, что Д.Трамп раздражен тем, что в законопроект внесено положение, лишающее президента права отменять санкции без получения на то согласия Конгресса.