Сенат США проголосовал за начало дебатов по законопроекту об отмене Obamacare

Американский Сенат сделал важный шаг к обсуждению реформы здравоохранения в США, проголосовав за начало дебатов по вопросу отмены действующей системы медицинской помощи Obamacare.

В ходе голосования, состоявшегося во вторник, 50 из 52 сенаторов-республиканцев высказались в пользу начала дебатов, пишет газета Financial Times.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, у которого врачи недавно диагностировали опухоль головного мозга, в среду появился в Сенате, выступив с резкой критикой постоянных споров законодателей и их неспособности начать обсуждение вопроса о реформе здравоохранения.

"Мы - республиканцы искали возможность положить конец Obamacare и заменить эту систему чем-то другим, не платя при этом огромную политическую цену. Пока мы не нашли такого решения, и я не уверен, что мы его найдем", - заявил Дж.Маккейн. "Все, чего мы добились, это повысили популярность системы, которая не была слишком популярной, когда мы начали пытаться отменить ее", - сказал он.

Сенаторы-республиканцы пытались согласовать план отказа от действующей системы здравоохранения в течение последних шести месяцев, и затягивание этого процесса вызвало недовольство президента США Дональда Трампа, который обещал добиться отмены Obamacare в ходе предвыборной кампании.

Законодательный процесс, запущенный прошедшим во вторник голосованием, может растянуться на недели, и вряд ли можно предсказать, каким будет финальный законопроект, пишет FT.