Политика

10:12 27.07.2017

Сенат США проголосовал за начало дебатов по законопроекту об отмене Obamacare

Американский Сенат сделал важный шаг к обсуждению реформы здравоохранения в США, проголосовав за начало дебатов по вопросу отмены действующей системы медицинской помощи Obamacare.

В ходе голосования, состоявшегося во вторник, 50 из 52 сенаторов-республиканцев высказались в пользу начала дебатов, пишет газета Financial Times.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, у которого врачи недавно диагностировали опухоль головного мозга, в среду появился в Сенате, выступив с резкой критикой постоянных споров законодателей и их неспособности начать обсуждение вопроса о реформе здравоохранения.

"Мы - республиканцы искали возможность положить конец Obamacare и заменить эту систему чем-то другим, не платя при этом огромную политическую цену. Пока мы не нашли такого решения, и я не уверен, что мы его найдем", - заявил Дж.Маккейн. "Все, чего мы добились, это повысили популярность системы, которая не была слишком популярной, когда мы начали пытаться отменить ее", - сказал он.

Сенаторы-республиканцы пытались согласовать план отказа от действующей системы здравоохранения в течение последних шести месяцев, и затягивание этого процесса вызвало недовольство президента США Дональда Трампа, который обещал добиться отмены Obamacare в ходе предвыборной кампании.

Законодательный процесс, запущенный прошедшим во вторник голосованием, может растянуться на недели, и вряд ли можно предсказать, каким будет финальный законопроект, пишет FT.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Прекращение гражданства Украины Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией, указ не будет обнародован

Россия продолжает представлять угрозу для безопасности США - директор ЦРУ

Лещенко: Саакашвили вынуждают просить о убежище в Америке

Coreper обсудил возможные санкции к России за поставки турбин Siemens в Крым

Порошенко подписал ратифицированное Радой соглашение о сотрудничестве с Европолом

ПОСЛЕДНЕЕ

Сенат США проголосует по законопроекту о санкциях против РФ на этой неделе

Тимошенко: Лишение Саакашвили украинского гражданства – это грязная политика Порошенко в отношении оппонентов

Порошенко после испытаний военной техники: Украинская армия становится сильнее с каждым днем

Порошенко приветствует решение послов ЕС о новых санкциях против РФ

Президент Ирана обещает зеркальный ответ на американские санкции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price
РЕКЛАМА