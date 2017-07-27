Порошенко после испытаний военной техники: Украинская армия становится сильнее с каждым днем

Президент Украины Петр Порошенко доволен испытаниями украинской военной техники – беспилотного БТР "Фантом-2", противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" и легкого переносного ракетного комплекса "Корсар".

"Беспилотный БТР "Фантом-2": мощный и эффективный. Способен создать эффект "Града" на поле боя, и уже подтвердил свою надежность во время успешных испытаний. Также во время испытаний прошел проверку противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П" и легкий переносной ракетный комплекс "Корсар", - написал глава государства на странице в Фейсбуке в четверг.

По его словам, украинская армия становится сильнее с каждым днем.