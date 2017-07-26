Волкер намерен пообщаться с представителями России в минском процессе

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил о намерении пообщаться с представителями России в Минском процессе, отметив, что это "стратегически важный разговор".

"Я должен пообщаться с представителями России в следующие несколько недель. Мы еще не согласовали день и место, но мы это сделаем, и, по моему мнению, это стратегически важный разговор", - сказал К.Волкер в интервью ВВС.

По его убеждению, вопрос безопасности на неподконтрольной части Донбасса "важнее обсуждать … с Москвой".