Политика

12:46 26.07.2017

Волкер намерен пообщаться с представителями России в минском процессе

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил о намерении пообщаться с представителями России в Минском процессе, отметив, что это "стратегически важный разговор".

"Я должен пообщаться с представителями России в следующие несколько недель. Мы еще не согласовали день и место, но мы это сделаем, и, по моему мнению, это стратегически важный разговор", - сказал К.Волкер в интервью ВВС.

По его убеждению, вопрос безопасности на неподконтрольной части Донбасса "важнее обсуждать … с Москвой".

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Интерфакс-Украина
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