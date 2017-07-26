Свыше 120 вакансий в украинских посольствах заполнятся до конца года посредством конкурсов – МИД

В Министерстве иностранных дел Украины объявлен первый конкурс по замещению вакантных мест в диппредставительствах за границей.

Как рассказал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц, до конца текущего года планируется заполнить свыше 120 вакансий.

"По иностранным представительствам мы поставили себе задачу до конца года заполнить свыше 120 должностей. С учетом количества кандидатов на последних конкурсах, которые мы проводили в 2015 году, средний показатель составлял 24 кандидата на одно место. Это позволяло нам выбирать достойных людей с хорошим профессиональным бекграундом и знанием иностранных языков. Мы были довольны качеством претендентов. Сейчас, я думаю, будет еще лучше", - сказал он.

Говоря о вакантных должностях в самом внешнеполитическом ведомстве, А.Заяц отметил, что они также будут заполняться посредством конкурсов, первый из которых объявят уже 7 августа.

"Конкурсы однозначно будут проходить, потому что закон о госслужбе предусматривает, что повышение происходит по итогам конкурса... Если говорить о младших должностях, с которых люди начинают карьеру, или на которые они могут рассчитывать после 2-3 лет профессиональной деятельности, то мы рассчитываем на 25-30 конкурсов для младших должностей (до конца 2017 года - ИФ)", - сказал он.

При этом госсекретарь Министерства иностранных дел добавил: "В то же время, и это принципиальная позиция министра иностранных дел, мы будем объявлять конкурсы на высокие должности, такие, как директор Департамента. Эти конкурсы также будут объявлены в августе".

Полный текст интервью будет обнародован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина" в разделе "Эксклюзивные интервью".