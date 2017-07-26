Порошенко о решении Конгресса США по санкциям против РФ: Цена агрессии должна увеличиваться

Президент Украины Петр Порошенко назвал важным решение Конгресса США по санкциям против России.

"Важное решение Конгресса США относительно санкций против РФ при мощной двухпартийной поддержке. Цена агрессии должна увеличиваться!", - написал он в микроблоге Твиттер в среду.

Палата представителей Конгресса США во вторник проголосовала за законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также санкционные меры в отношении Ирана и КНДР.

"За" проголосовали 419 конгрессменов, трое выступили против. Голосование проходило по процедуре, предусматривающей поддержку минимум двух третей членов палаты (290 из 435).

Теперь санкционный законопроект будет передан обратно на голосование в Сенат. В случае положительного решения сенаторов он ляжет на подпись президенту США Дональду Трампу.