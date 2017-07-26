США пока не приняли никаких действий относительно поставок вооружений Украине

Американские власти пока не предприняли никаких шагов относительно возможной поставки оборонительного вооружения Украине, заявила во вторник представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

"США не поставляли оборонительного вооружения", - сказала она.

"У Би-би-си было сообщение о том, что мы находимся в процессе (принятия решения относительно поставок - ИФ), но мы еще этого не делаем, я отмечу - пока еще", - добавила Х.Нойерт.

Ранее телеканал Би-би-си сообщил, что новый специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о возможной поставке оборонительного вооружения.

"Оборонительное вооружение позволило бы Украине защитить себя и вывести российские танки с Донбасса, помогло бы остановить Россию, угрожающую Украине", - сказал спецпредставитель госдепа.