Политика

18:32 25.07.2017

Украинское правительство не помогало ни одному из кандидатов на выборах президента США

В посольстве Украины в Вашингтоне заявляют, что правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на президентских выборах в США в 2016 году.

"Ответственно заявляем: правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах 2016. Мы благодарны США за двухпартийную поддержку Украины", - говорится в сообщении посольства Украины в Вашингтоне в Твиттере во вторник.

Ранее в этот день сообщалось, что президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в соцсети Твиттер написал, что украинская сторона пыталась саботировать его избирательную кампанию в пользу его конкурента Хиллари Клинтон.

"Украинские попытки саботировать кампанию Трампа – "тихонько работали на продвижение Клинтон". И где расследование генерального прокурора?" - говорится в сообщении Д.Трампа.

Как известно, Д.Трамп выиграл президентские выборы в конце 2016 года благодаря тому, что получил 306 голосов коллегии выборщиков при 270 необходимых голосов, что является решающим на выборах в США. Его инаугурация прошла 22 января 2017 года.

Ближайший конкурент Д.Трампа, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, потерпела на выборах поражение.

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Интерфакс-Украина
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