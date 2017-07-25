Законопроект об отмене действия советских законов оставляет в силе положения о территориальной целостности Украины

В законопроекте, отменяющем действия принятых в советское время законов и других нормативно-правовых актов, остаются в силе положения относительно территориальной целостности Украины, в том числе о передаче Крыма Украине, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Парубий пообещал, что в сентябре поставит его (законопроект - ИФ) на голосование", - сказал П.Петренко журналистам во вторник в Киеве.

Он подчеркнул, что в законопроекте прописаны положения, которые "не прекращают действие международных соглашений и тех актов, которые касаются территориальной целостности Украины". То есть, как пояснил министр, крымский вопрос в этом законопроекте не вызовет противоречий – акт передачи Крыма Украине останется в силе.

Как сообщалось, 12 апреля Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду законопроект об отмене действия принятых в советское время законов и других нормативно-правовых актов.

П.Петренко отметил, что законопроект предусматривает утрату силы на протяжении 6 месяцев всеми подзаконными актами министерств, ведомств, комиссий, президиумов, которые принимались до обретения Украиной независимости. На протяжении года со вступления в силу данного закона отменяются все законы УССР и СССР, которые действуют в Украине, а на протяжении 3 лет - утратят силу все кодексы.

Вместе с тем министр подчеркнул, что решение не будет предусматривать отмену ратификации международных соглашений, которые подписывались до независимости Украины.