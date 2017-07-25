Политика

15:23 25.07.2017

Президент США Трамп заявляет, что Украина пыталась саботировать его кампанию

Президент США Дональд Трамп утверждает, что украинская сторона пыталась саботировать его избирательную кампанию в пользу его конкурента Хиллари Клинтон.

"Украинские попытки саботировать кампанию Трампа – "тихонько работали на продвижение Клинтон". И где расследование генерального прокурора?", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге Д.Трампа в соцсети Twitter во вторник.

Как сообщалось, Д.Трамп выиграл президентские выборы в конце 2016 года благодаря тому, что получил 306 голосов коллегии выборщиков при 270 необходимых голосов, что является решающим на выборах в Соединенных Штатах. Его инаугурация прошла 22 января 2017 года.

Ближайший конкурент Д.Трампа, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, потерпела на выборах поражение.

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