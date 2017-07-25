Политика

13:52 25.07.2017

В Кабмине завершается разработка двух стратегий информационной реинтеграции оккупированных территорий

В Кабинете министров Украины заканчивают работу над стратегиями информационной реинтеграции оккупированных территорий, заявляет первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

"Это две стратегии информационной реинтеграции Крыма и Донбасса. Это наша попытка систематизировать информационное направление", - рассказала Э.Джапарова в ходе пресс-конференции во вторник в Киеве.

По ее словам, эти стратегии станут фундаментом для работы с жителями оккупированных территорий и гражданами, проживающими на территории, подконтрольной Украине.

Первый заместитель министра считает, что необходимо искать различные способы коммуникации с жителями оккупированных территорий и создавать для этого не только информационные поводы через медиа, но и использовать культурную информацию и разные современные схемы.

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