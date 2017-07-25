Правительство должно обеспечить украинцев "доступными лекарствами" и не саботировать программу – "Наш край"

Партия "Наш край" требует от правительства перезапустить государственную программу "Доступные лекарства" и обеспечить украинцев необходимыми медикаментами, заявил сопредседатель партии Александр Мазурчак, направив соответствующее обращение в Кабмин.

Как сообщает пресс-служба партии, по словам А.Мазурчака, правительство продолжает раздавать обещания в то время, как за 4 месяца государственная программа по обеспечению людей дешевыми и бесплатными лекарствами так и не заработала в полном объеме.

"Партия "Наш край" постоянно получает на горячую линию тревожные сигналы из Винницкой, Волынской, Донецкой, Ивано-Франковской и других областей: люди сообщают о нехватке лекарств, особенно дешевых, предусмотренных программой. Зато власть продолжает раздавать обещания. Мы требуем запустить, наконец, в полном объеме правительственную программу "Доступные лекарства", которая стартовала почти четыре месяца назад. Убеждены – за это время при желании можно уже решить все проблемные вопросы", – заявил он.

А.Мазурчак подчеркнул, что дистрибьюторы медицинских препаратов не хотят закупать дешевые лекарства, а правительство перекладывает ответственность на местные власти и администрации.

"Селекторные совещания и перекладывание ответственности на местные власти, к которым прибегает правительство, – это не решение проблемы. В регионах люди ждут препараты, которых просто нет в аптеках, потому что правительство не учло повышенный спрос и не влияет на дистрибьюторов", – убежден политик.

Он добавил, что правительство обещает дополнительное финансирование программы в размере 200 млн гривень.

"Это свидетельствует о том, что расчет чиновников был неточным и программа требует увеличения финансирования. Кроме этого, правительство предлагает использовать импортную продукцию, вместо того, чтобы стимулировать отечественных производителей лекарств", – резюмировал А.Мазурчак.