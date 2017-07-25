Политика

10:30 25.07.2017

Послы ЕС намерены обсудить расширение санкций против РФ

Послы стран Европейского союза 26 июля в Брюсселе обсудят расширение санкционного списка против РФ из-за скандала с турбинами компании Siemens, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка (Rikard Jozwiak).

"Послы стран Евросоюза обсудят, следует ли добавить четырех лиц в российский санкционный список из-за скандала с ветровыми турбинами в Крыму", - написал Р. Йозвяк.

Как отмечает "Европейская правда", ранее агентство Reuters сообщило, что Германия призывает Евросоюз добавить еще четырех российских граждан и компаний в санкционный список из-за турбин Siemens.

Один из европейских чиновников заявил, что в список могут включить российских чиновников Министерства энергетики и российскую компанию, которая перевезла турбины.

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