Послы ЕС намерены обсудить расширение санкций против РФ

Послы стран Европейского союза 26 июля в Брюсселе обсудят расширение санкционного списка против РФ из-за скандала с турбинами компании Siemens, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка (Rikard Jozwiak).

"Послы стран Евросоюза обсудят, следует ли добавить четырех лиц в российский санкционный список из-за скандала с ветровыми турбинами в Крыму", - написал Р. Йозвяк.

Как отмечает "Европейская правда", ранее агентство Reuters сообщило, что Германия призывает Евросоюз добавить еще четырех российских граждан и компаний в санкционный список из-за турбин Siemens.

Один из европейских чиновников заявил, что в список могут включить российских чиновников Министерства энергетики и российскую компанию, которая перевезла турбины.