Политика

08:44 25.07.2017

В Днепре в результате перестрелки погибли участники АТО, открыто уголовное производство

В результате перестрелки на пр.Гагарина в Днепре два человека погибли, еще 5 получили ранения. Как удалось установить журналистам погибшие были участниками АТО.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГНПУ в Днепропетровской области в понедельник, около 20:00 в полицию поступила информация, что по пр.Гагарина, 92 в Шевченковском районе Днепра, слышны выстрелы и на асфальте лежит неподвижное тело мужчины.

Прибыв на место происшествия полицейские выяснили: около 19.50 неизвестные подъехали на автомобиле и из автоматического оружия вызвали огнестрельные ранения пяти гражданам, которые находились на летней площадке кафе. После этого злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле.

В результате стрельбы на месте погиб один человек, шестеро были доставлены в больницу. Позже один из них скончался от полученных травм. Среди раненых оказался участник АТО, адвокат Эдмонт Саакян, который дружил с одним из погибших участников АТО и защищал его интересы в суде над нападавшими на АТОшников 9 мая

Вместе с тем, в полиции считают, что конфликт лежит в экономической плоскости.

"Это конфликт исключительно экономических интересов двух сторон: Э.Саакяна и его брата, и вторая сторона, которую мы сейчас устанавливаем. Они встречались, встреча была запланирована. После беседы было нападение", - сообщил в понедельник одному из местных каналов начальник криминальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь. По его словам полицейскими изъяты автомат и два пистолета. "Кому они принадлежат, установит следствие. Автомат, вероятно, нападавших", - отметил О.Грозь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

С целью розыска и задержания злоумышленников по Днепропетровской области введен оперативный план "Сирена". На розыск и задержание злоумышленников задействованы все подразделения правоохранителей.

Сотрудниками Шевченковского отделения полиции Днепровского отдела полиции открыто уголовное производство п.1,ч.2 ст.115 УКУ (Умышленное убийство).

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