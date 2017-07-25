Политика

08:26 25.07.2017

СМИ прогнозируют отставку Тиллерсона в связи с тем, что он "разочарован" политикой Трампа

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обдумывает вопрос о выходе в отставку в связи с тем, что у него появились разногласия с президентом Дональдом Трампом по ряду важных вопросов, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.

Телеканал утверждает, что "у Тиллерсона пополняется список разногласий с Белым домом, включая новые дебаты по Ирану и по составу персонала (госдепа - ИФ)".

"Его разочарование вряд ли является секретом, и иногда прорывается публично", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что у друзей госсекретаря "сложилось впечатление, что, несмотря на разочарование, он принял решение оставаться на своем посту до конца года, что позволит ему завершить реорганизацию госдепартамента".

"Однако, два источника, которые беседовали с телеканалом на условиях анонимности в выходные дни, заявили, что не будут удивлены, если выход (Р.Тиллерсона - ИФ) из госдепартамента произойдет раньше", - подчеркивает CNN.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

За прошедшие сутки боевики 27 раз открывали огонь по украинским позициям, трое военнослужащих ранены

Волкер сообщил депутатам, что после его поездки на Донбасс западные партнеры Украины будут определять дальнейшие шаги по мирному урегулированию

Украина для Великобритании является приоритетом в сфере внешней политики – посол Гоф

По материалам НАПК в полицию направлены материалы против 5 политпартий

Во второй половине августа состоится встреча внешнеполитических советников "нормандского формата"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Днепре в результате перестрелки погибли участники АТО, открыто уголовное производство

Суд разрешил проводить заочное расследование в отношении экс-главы Агентства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Кучера и двух его сыновей – ГПУ

Германия и Франция потребовали незамедлительного прекращения огня на Донбассе – заявление

Донецкая фильтровальная станция не работает, запаса воды в городском резервуаре Авдеевки достаточно – ГСЧС

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Результаты работы Министерства юстиции в первом полугодии 2017 года"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Все для собак на price.ua
РЕКЛАМА