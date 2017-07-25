Донецкая фильтровальная станция не работает, запаса воды в городском резервуаре Авдеевки достаточно – ГСЧС

По состоянию на 7.00 вторника электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует, запас воды в городском резервуаре составляет около 3 тыс. куб.м. сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"24 июля восстановлена высоковольтная линия электропередач, обеспечивающая Донецкую фильтровальную станцию, поврежденную в результате боевых действий 22 июля. Запуск работы станции планируется начать 25 июля", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

Подчеркивается, что для централизованного водоснабжения жителей города запас воды в городском резервуаре составляет около 3 тыс. куб.м.

Как сообщалось, 22 июля в результате боевых действий произошло повреждение линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. жителей).