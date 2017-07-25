Политика

07:49 25.07.2017

Донецкая фильтровальная станция не работает, запаса воды в городском резервуаре Авдеевки достаточно – ГСЧС

По состоянию на 7.00 вторника электроснабжение Донецкой фильтровальной станции отсутствует, запас воды в городском резервуаре составляет около 3 тыс. куб.м. сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"24 июля восстановлена высоковольтная линия электропередач, обеспечивающая Донецкую фильтровальную станцию, поврежденную в результате боевых действий 22 июля. Запуск работы станции планируется начать 25 июля", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

Подчеркивается, что для централизованного водоснабжения жителей города запас воды в городском резервуаре составляет около 3 тыс. куб.м.

Как сообщалось, 22 июля в результате боевых действий произошло повреждение линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. жителей).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

За прошедшие сутки боевики 27 раз открывали огонь по украинским позициям, трое военнослужащих ранены

Волкер сообщил депутатам, что после его поездки на Донбасс западные партнеры Украины будут определять дальнейшие шаги по мирному урегулированию

Украина для Великобритании является приоритетом в сфере внешней политики – посол Гоф

По материалам НАПК в полицию направлены материалы против 5 политпартий

Во второй половине августа состоится встреча внешнеполитических советников "нормандского формата"

ПОСЛЕДНЕЕ

Германия и Франция потребовали незамедлительного прекращения огня на Донбассе – заявление

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Результаты работы Министерства юстиции в первом полугодии 2017 года"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Черный список Национального корпуса"

На Днепропетровщине на взятке задержан сотрудник военной контрразведки СБУ

Трамп изучит законопроект конгресса с новыми санкциями против России - Белый дом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Лампочки и аксессуары на price.ua
РЕКЛАМА