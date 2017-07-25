Политика

07:38 25.07.2017

За прошедшие сутки боевики 27 раз открывали огонь по украинским позициям, трое военнослужащих ранены

За минувшие сутки боевики 27 раз открывали огонь по украинским позициям в зоне проведения антитеррористической операции, в результате чего получили ранения 3 военнослужащих ВСУ, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 27 раз нарушили перемирие. Трое украинских военных получили ранения. В ответ на провокации врага, силы АТО открывали огонь преимущественно из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

На луганском направлении НФВ открывали огонь по позициям ВСУ из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов вблизи Донца, Малинового, Катериновки, Новозвановки, Станицы Луганской. А около 21.00 группа боевиков, в ходе разведки, пыталась приблизиться к позициям сил АТО недалеко от поселка Трехизбенка. Украинские военные вовремя обнаружили противника и огнем из стрелкового оружия заставили отступить.

На мариупольском направлении боевики били по украинским укреплениям из гранатометов в районе поселков Лебединский, Красногоровка, Новотроицкое, Широкино. Двое украинских военных получили ранения в результате обстрела из стрелкового оружия позиций сил АТО неподалеку Богдановки. Приблизительно в 23.00 НВФ применяли минометы калибра 120 и 82-мм по Красногоровке.

На донецком направлении под минометным и гранатометным огнем дважды оказались украинские опорные пункты вблизи Авдеевки и на шахте Бутовка. Кроме того, в 21.00 боевики из гранатомета били по силам АТО в районе Светлодарска. В результате этого обстрела военнослужащий ВСУ получил ранения.

В пресс-центре штаба АТО подчеркнули, что после каждого обстрела НВФ, украинские военнослужащие открывали огонь. По оперативным данным, у боевиков есть потери, как в живой силе, так и в технике и вооружении.

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