Политика

07:04 25.07.2017

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Результаты работы Министерства юстиции в первом полугодии 2017 года"

Во вторник, 25 июля, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Результаты работы Министерства юстиции в первом полугодии 2017 года", на которой министр юстиции Украины Павел Петренко представит новоназначенного заместителя министра юстиции по государственной регистрации Елену Сукманову. В мероприятии также примет участие руководитель Главного территориального управления юстиции в г. Киеве Станислав Куценко (Киев, ул. Рейтарская, 8/5-А) Аккредитация журналистов по тел. (044) 271-17-62 или по электронной почте press@minjust.gov.ua.

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