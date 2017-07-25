К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Черный список Национального корпуса"

Во вторник, 25 июля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" пресс-конференция на тему "Черный список Национального корпуса". Организатор - политическая партия "Национальный корпус". Участники: народные депутаты Украины Олег Петренко и Андрей Ильенко; спикер политической партии "Национальный Корпус" Александр Алферов (Киев, ул. Рейтарская, 8/5-А) Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (097) 153-70-70.