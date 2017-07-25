Политика

06:37 25.07.2017

На Днепропетровщине на взятке задержан сотрудник военной контрразведки СБУ

В Днепропетровской области спецслужбами задержан сотрудник военной контрразведки Службы безопасности Украины, занимавшийся вымогательством и неоднократно получавший взятки за содействие в ведении порно-бизнеса, которому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в военной прокуратуре Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины.

"По ходатайству военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины 21 июля 2017 Октябрьским районным судом г.Днепра избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сотруднику военной контрразведки СБУ. В качестве альтернативы судом определена возможность внесения залога в размере 128 тыс. грн", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

Сотрудник военной контрразведки СБУ был задержан военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона Южного региона Украины совместно с сотрудниками управления внутренней безопасности СБУ 19 июля 2017 в Днепропетровской области на взятке в сумме $1,5 тыс. В информации подчеркивается, что неправомерную выгоду задержанный неоднократно требовал и получал от женщин, которые предоставляют частные услуги, за содействие в не препятствовании ведения порно-бизнеса.

Военной прокуратурой задержанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).

Дальнейшую судьбу военного решит суд. За совершенное преступление ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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