Политика

04:48 25.07.2017

С 25 июля до 21 октября частично ограничат движение транспорта на ул. Борщаговской – КГГА

С 25 июля до 21 октября, в связи с ремонтом канализационного корректора, частично ограничат движение транспорта на ул. Борщаговской, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 25 июля до 21 октября частично ограничат движение транспорта с занятием проезжей части и тротуара по ул.Борщаговской: от дома № 2-Б в дом № 8. Проезд будет возможен по крайней левой полосе, прилегающей к линии скоростного трамвая", – говорится в сообщении на сайте КГГА в понедельник со ссылкой на ПАО "АК "Киевводоканал".

Такие изменения связаны с реконструкцией канализационного коллектора диаметром 1,5-2м, что обусловлено его техническим состоянием. Подчеркивается, что в период с 2013 до 2015 года на коллекторе произошло две крупные аварии. Реконструкция позволит обеспечить надежное функционирование канализации близлежащих жилых массивов.

Также в мэрии напомнили, что работы будет выполнять ПАО "АК "Киевводоканал".

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Интерфакс-Украина
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