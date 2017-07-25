Политика

03:45 25.07.2017

На территории зоны ЧАЭС выявлена группа сталкеров-иностранцев – правоохранители

Правоохранителями и пограничниками на Киевщине задержаны двое жителей Латвии, которые проникли на территорию зоны отчуждения для экстремального туризма, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области.

Незаконных туристов из Латвии обнаружили полицейские зоны ЧАЭС совместно с пограничниками и бойцами военизированной охраны "Чернобыльский Спецкомбинат" в г.Припять.

"В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Туристам-иностранцам грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан", – говорится в сообщении на сайте ГУ Нацполиции Киевской области.

Правоохранители уточнили, что двое жителей Латвии 1997 и 1998 года проникли на территорию зоны отчуждения за контрольно-пропускными пунктами с целью экстремального туризма.

Материалы направлены в Иванковский районного суд Киевской области для принятия решения.

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