Политика

02:39 25.07.2017

Автомобиль наехал на группу людей в США, два человека погибли, восемь ранены

Два человека погибли, восемь получили ранения и были госпитализированы в результате наезда автомобиля на группу людей в американском штате Южная Дакота, сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей местных властей.

По словам служащего дорожного патруля Тони Мангана, первоначальные данные указывают на то, что наезд был совершен непреднамеренно. Водитель автомобиля госпитализирован, его личность не разглашается.

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