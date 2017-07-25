Политика

00:08 25.07.2017

Пожар уничтожил ресторан "Хуторок" на Одесском побережье, люди не пострадали

Пожар уничтожил ресторан "Хуторок" на пляже "Ланжерон" в Одессе, передает корреспондент "Интерфакс-Украина".

Несмотря на усилия спасателей, огонь быстро распространился по деревянным конструкциям и уничтожил их. В настоящее время пожар ликвидирован.

По данным очевидцев, в результате пожара никто не пострадал. Однако официальных данных о пострадавших, причинах пожара и нанесенном ущербе Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области пока не обнародовало.

Как сообщалось, пожар возник около 19.30 в понедельник.

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