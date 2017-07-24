Политика

22:24 24.07.2017

На Волыни задержан взяткодатель пытавшийся за $5 тыс подменить вещдоки в деле о добыче янтаря – Луценко

Сотрудниками спецслужб Волынской области задержан правонарушитель, который за $5 тыс взятки прокурору хотел подменить вещественные доказательства в деле по добыче янтаря, заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Следователями прокуратуры Волынской области совместно с УЗЭ области и СБУ в Волынской области задержан "на горячем" правонарушитель, который предоставил взятку в сумме $5 тыс прокурору за подмену вещественных доказательств - изъятых в уголовном производстве незаконно добытого камня янтаря весом около 30 кг", – написал генпрокурор на своей странице в Фейсбук в понедельник вечером.

Он подчеркнул, что взяткодателя задержали.

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