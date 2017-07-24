Политика

18:10 24.07.2017

Волкер призвал украинские политсилы поступиться партийными интересами ради восстановления территориальной целостности страны

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер (Kurt Volker) в ходе встречи с украинскими парламентариями призвал политические силы в Украине отодвинуть на второй план партийные и личные интересы и консолидироваться для восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

"Он обратил внимание участников встречи, что для восстановления территориальной целостности и суверенитета крайне важным является сохранение политического единства внутри страны, ради которого политические силы должны работать как одна национальная команда, отодвигая свои узкопартийные интересы или собственные личные амбиции на второй план", - говорится в сообщении.

К.Волкер также акцентировал на необходимости поддержания людей, которые проживают на временно оккупированных территориях, "чтобы они знали, что они являются важными для Украины".

Как сообщалось, К.Волкер в понедельник после прибытия из Донбасса в Киев провел встречи с рядом депутатов Верховной Рады Украины. Во встрече принимали участие заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид, глава комитета парламента по иностранным делам Анна Гопко, глава подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности парламентского комитета по ТЭК Алексей Рябчин, а также посол США в Украине Мари Йованович.

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