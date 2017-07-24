Политика

17:48 24.07.2017

По материалам НАПК в полицию направлены материалы против 5 политпартий

Материалы в отношении пяти политических партий в связи с подачей недостоверных сведений финансовой отчетности направлены в Национальную полицию Украины, заявляет глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталья Корчак.

"На сегодня по материалам НАПК открыто 8 уголовных производств и направлены в Нацполицию материалы относительно 5 политических партий. Производства открыты на основании выявленных недостоверных сведений во время анализа финансовых отчетов: статья 159-1 (предоставление заведомо недостоверных сведений в финансовом отчете партии) Уголовного кодекса", - сказала Н.Корчак в интервью "Юридическому вестнику Украины".

По ее словам, были проанализированы "тысячи" отчетов политических партий об имуществе.

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