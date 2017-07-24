Политика

17:40 24.07.2017

Добкин обсудил в представителями СММ ОБСЕ случаи давления на оппозицию в Украине

Народный депутат Украины из фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин в ходе встречи обсудил с представителями СММ ОБСЕ случаи давления на оппозицию в Украине.

"В ходе встречи Михаил Добкин обсудил с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии политическую обстановку в стране, а также случаи давления и преследования оппозиции в Украине", - сообщает в понедельник пресс-служба партии.

Кроме того, как отмечается, речь шла о ситуации на Донбассе и взаимоотношениях Украины с другими странами мира.

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