Добкин обсудил в представителями СММ ОБСЕ случаи давления на оппозицию в Украине

Народный депутат Украины из фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин в ходе встречи обсудил с представителями СММ ОБСЕ случаи давления на оппозицию в Украине.

"В ходе встречи Михаил Добкин обсудил с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии политическую обстановку в стране, а также случаи давления и преследования оппозиции в Украине", - сообщает в понедельник пресс-служба партии.

Кроме того, как отмечается, речь шла о ситуации на Донбассе и взаимоотношениях Украины с другими странами мира.