В Еврокомиссии обеспокоены готовящимися санкциями США против России

В Еврокомиссии выразили озабоченность подготовленными американскими конгрессменами дополнительными санкциями против РФ, заявил в понедельник представитель ЕК Маргаритис Схинас.

По сообщению агентства Bloomberg, он заявил, что у ЕС есть "опасения в связи с американскими мерам в отношении России".

Ранее газета Financial Times сообщила, что Евросоюз намерен ответить США на санкции против России в том случае, если планируемые новые ограничения в отношении российской экономики затронут интересы европейских компаний.

К тому, чтобы быть готовым к соответствующим ответным мерам призвал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в документе, который подготовлен к заседанию ЕК, запланированному на среду.

В документе, которым располагает издание, в частности, предлагается быть готовым к действиям в ближайшие дни в том случае, если антироссийские санкции США будут приняты без учета озабоченностей ЕС.

ЕС поддерживает контакты с американскими партнерами и использует дипломатические каналы, чтобы урегулировать вопросы о возможных последствиях для Евросоюза новых американских антироссийских санкций, заявил М.Схинас.

"Мы пока не излагали позицию детализированным образом. У нас, действительно, есть ряд вопросов, которые мы надеемся увидеть урегулированными в ходе продолжающейся законодательной процедуры. А потом посмотрим", - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Брюсселе.

На более конкретный вопрос, будет ли Еврокомиссия обсуждать свои "ответные меры" на заседании в среду, М.Схинас ответил: "Я считаю, что был очень ясен, что касается сегодняшней ситуации".