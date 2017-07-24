Политика

10:22 24.07.2017

Нардепы предлагают отменить дачу согласия ВР на привлечение к уголовной ответственности парламентариев

На сайте Верховной Рады обнародован законопроект группы народных депутатов "О внесении изменений в Конституцию Украины в части отмены депутатской неприкосновенности" (№6773).

Авторы законопроекта предлагают изъять положение статьи 80 Конституции Украины, которое гарантирует народным избранникам депутатскую неприкосновенность, и норму, которая предусматривает, что депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия Верховной Рады.

В то же время предлагается оставить в Основном законе положение 80-й статьи: "Народные депутаты Украины не несут юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

Как сообщалось, законопроект зарегистрирован в Верховной Раде 19 июля, его авторами являются более 150 народных депутатов.

Народный депутат Мустафа Найем (фракция "Блок Петра Порошенко"), который числится среди соавторов проекта закона №6773, на своей странице в соцсети "Фейсбук" отметил: "Возможно, это самый короткий и самый революционный законопроект этого созыва".

Нардеп отметил, что под документом подписались 158 депутатов, представляющих все парламентские фракции и группы, кроме "Оппозиционного блока" и Радикальной партии.

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