Политика

17:37 23.07.2017

Минские переговоры во многом будут зависеть от телефонных переговоров "нормандской четверки"

Запланированные на 31 июля и 2 августа переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в значительной мере будут зависеть от результатов телефонных переговоров президентов стран "нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и РФ, заявляет первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Завтра - первые телефонные переговоры в нормандском формате за длительное время, первые при участии нового французского президента Макрона… Для Украины ключевое - вопрос безопасности и освобождения заложников. Очень хочется прогресса и продвижения в этих вопросах", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

"Наши минские переговоры, которые состоятся 31 июля (скайп-конференция по заложникам) и 2 августа (всех прочих групп, кроме гуманитарной) во многом будут зависеть от результатов нормандской телефонной конференции", - добавила она.

Как сообщалось, 19 июля спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что переговоры лидеров стран "нормандской четверки" в формате телеконференции запланированы на понедельник, 24 июля.

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