Политика

10:52 23.07.2017

Установка турбин германской компании в Крыму может осложнить отношения Германии с Россией - МИД ФРГ

Установка турбин германской компании Siemens на электростанциях в Крыму может отрицательно сказаться на политических отношениях между Германией и Россией, пишет в воскресенье немецкое издание Bild am Sonntag.

"Федеральное правительство еще раз напомнило российским властям о гарантиях, и указало на то, что такое масштабное нарушение санкций может вновь осложнить германо-российские отношения", - приводит газета заявление представителя МИД ФРГ.

По его словам, Берлин предупреждал Москву о недопустимости нарушения санкций, под которые попадает поставка германского оборудования в Крым, и о "незаконных" действиях российских компаний.

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