Франция, Египет и Швеция запросили проведение консультаций СБ ООН в связи с обострением в Иерусалиме - источник

Франция, Египет и Швеция запросили проведение консультаций Совета Безопасности ООН связи с напряженной обстановкой в Иерусалиме, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире ООН.

"Обсуждение последних событий в Иерусалиме состоится в понедельник в первой половине дня", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инициаторами встречи выступили Египет, Швеция и Франция.

Ранее сообщалось, что три палестинца погибли в результате столкновений с израильскими военными в Иерусалиме, а более 190 человек получили ранения. Беспорядки в городе начались после ужесточения мер безопасности на Храмовой горе из-за нападения на полицейских несколько дней назад. Израильские власти временно запретили вход на территорию Храмовой горы палестинским мужчинам в возрасте до 50 лет.