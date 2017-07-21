МИД Украины требует от РФ прекратить вооруженные провокации на Донбассе и ждет реакции от международных партнеров

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест из-за активизации агрессивных действий России на Донбассе и интенсивных атак со стороны российских гибридных войск, а также призывает международное сообщество к четкой реакции на усиление агрессии.

"Требуем от РФ немедленно прекратить вооруженные провокации, которые увеличивают количество жертв и разрушения инфраструктуры региона, и начать добросовестно и в полной мере выполнять свои обязательства по Минским договоренностям. Ожидаем от международного сообщества, в том числе наших партнеров, которые вовлечены в процесс мирного урегулирования, четкой реакции в ответ на агрессивные действия российских гибридных войск на Донбассе и усиления давления на РФ с целью их немедленного прекращения", - говорится в заявлении МИД относительно обострения ситуации на Донбассе.

В МИД расценивают действия государства-агрессора и поддерживаемых ею боевиков как сознательный срыв "хлебного перемирия", которое, по договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы, должно было продолжаться с 24 июня по 31 августа. "Только за три дня - 18-20 июля - Украина потеряла 11 военнослужащих, ранения получили 15 военнослужащих и двое гражданских", - приводят цифры в ведомстве.

МИД констатирует, что "действиями своих военных в зоне начатого Россией международного вооруженного конфликта на Донбассе, а также провокационными и агрессивными заявлениями своих марионеточных структур Кремль сознательно подрывает процесс мирного урегулирования на основе Минских договоренностей".