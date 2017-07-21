Новая Конституция должна создать правила игры в треугольнике "общество-власть-бизнес" - Николаенко

Украине нужна новая Конституция, которая должна стать общественным договором, задающим направлении развития страны, считает координатор объединения "Украинская Бизнес Инициатива" (УБИ), лидер политической партии "ОСНОВА" Андрей Николаенко.

На круглом столе, организованном при поддержке аналитического издания "The Экономист", он заявил, что "новая Конституция позволит создать новые правила жизни в треугольнике "общество-власть-бизнес". "Поэтому следующие парламентские выборы – это шанс для всей Украины изменить общественный договор и вырваться из петли нищеты", - сказал А.Николаенко.

Он также подчеркнул необходимость "консенсусной стратегии развития хотя бы на 10-15 лет вперед".

"Как можно говорить о восстановлении экономики, если горизонт планирования и ответственности у нынешней власти - год-два. Я не вижу, как они смогут обеспечить восстановление и рост экономики. Если брать их оценки роста – от 1,5% до 3% в год, то нам только показатель ВВП уровня 2013 года придется догонять несколько лет. Если бы наши чиновники были стратегами и изучили этот вопрос, то они бы поняли, что Украине необходим рост минимум в 10% в год, чтобы выйти из кризиса и начать расти", – пояснил А.Николаенко.

Бизнесу и обществу, по его мнению, нужны экономические ориентиры – хотя бы до 2025-2030 годов. Для этого, по словам координатора УБИ, в прошлом году "Украинская Бизнес Инициатива" инициировала разработку новой экономической стратегии для Украины. Итогом работы стало появление стратегического документа – "Доктрины сбалансированного развития "Украина-2030".

"Этот документ полностью отличается от аналогичных работ. Доктрину готовила не власть для себя, а люди своего дела, профессионалы. Для ее разработки объединились представители пяти ведущих киевских университетов, представители бизнеса и ряд украинских и международных институтов. Эту стратегию можно дорабатывать, мы готовы к конструктивному диалогу", – сказал А.Николаенко.