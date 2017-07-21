Группа депутатов предлагает отменить необходимость дачи ВР согласия на привлечение к уголовной ответственности и арест коллег

Группа народных депутатов предлагает Верховной Раде исключить из Конституции Украины положение о необходимости предоставления согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест парламентариев.

Текст соответствующего законопроекта (№6773) "О внесении изменений в Конституцию Украины в части отмены депутатской неприкосновенности" обнародован на сайте парламента, зарегистрирован 19 июля.

Инициаторы законопроекта, соавторами которого выступили более 150 парламентариев, предлагают исключить из ст. 80 Конституции ч. 2, которая гласит: народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

В то же время сохраняется положение ст. 80 Основного закона о том, что народные депутаты не несут юридическую ответственность за итоги голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Народный депутат Мустафа Найем (фракция "Блок Петра Порошенко"), который также числится среди соавторов проекта закона №6773, на своей странице в соцсети "Фейбсук" отметил: "Возможно, это самый короткий и самый революционный законопроект этого созыва".

"Законопроект отменяет ч. 2 ст. 80 Конституции Украины, оставляя в прошлом полную неприкосновенность народных депутатов. Вместо действующего иммунитета мы предлагаем внедрить так называемый "индемнитет" - защита депутата от преследований только при исполнении служебных обязанностей", - написал он.

Нардеп отметил, что под документом подписались 158 депутатов, представляющих все парламентские фракции и группы, кроме "Оппозиционного блока" и Радикальной партии.

Как сообщалось, соавторами законопроекта о конституционных изменениях выступили более 150 парламентариев, как того требует украинское законодательство.

Ранее, 16 января 2015 года, Верховная Рада включила в повестку дня сессии президентский законопроект (№1776) о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов и судей. В феврале парламент направил его в Конституционный суд, который в июне того же года предоставил вывод к данному проекту закона.

Однако позднее, 2 июня 2016 года, Верховная Рада окончательно утвердила (приняла в целом) закон о внесении изменения в Конституцию Украины относительно правосудия. И этот документ включал норму, в том числе, и в части ограничения неприкосновенности судей.

В июле 2017 году председатель Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал внесение нового законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части правосудия.

"Сегодня в этом вопросе (снятия депутатской неприкосновенности – ИФ) есть некоторая юридическая коллизия: есть законопроект, который был подан в Верховную Раду, который мы отправили в Конституционный суд… Но в том законопроекте предусмотрено снятие неприкосновенности и с депутатов, и с судей. Напомню, что в ходе судебной реформы часть этого законопроекта мы уже решили - сняли неприкосновенность с судей", - пояснил спикер на брифинге 10 июля текущего года.

"Сейчас проводим итоговые юридические консультации. Возможно, будет необходимость внесения нового законопроекта, поскольку прежний уже потерял свою актуальность", - добавил он.