Соцпартия не намерена объединяться перед выборами ни с одной из политсил нынешней Рады – Кива

Социалистическая партия Украины, недавно утвердившая на съезде новое руководство политсилы, не намерена объединяться на выборах ни с одной из политических сил, которые в настоящее время представлены в Верховной Раде, заявляет новоизбранный председатель Соцпартии Илья Кива.

"На съезде было принято решение об избрании меня главой Соцпартии Украины. Я могу кому-то нравиться, кому-то не нравиться, но хочу твердо всех заверить, что на сегодняшний день Соцпартия не просто возрождается и укрепляется, - также мы на себя берем большие обязательства перед людьми, которые доверят нам нести знамя социализма в Украину. Мы обязательно вернем лидирующие позиции в законодательной и исполнительной власти", - выразил убеждение И.Кива.

Он добавил, что основной целью партии будет работа патриотической направленности. "Победа – это независимость, восстановленные границы и возвращенная Украине территория, оккупированная сейчас. Это является сегодняшней позицией руководства Соцпартии. Наша задача – не просто обновить, а дать и патриотический оттенок социализму", - сказал И.Кива.

Отвечая на вопрос о том, намерена ли Соцпартия объединяться с другими политическими силами, к примеру, с теми, кто представлен сейчас в Верховной Раде, И.Кива заявил: "Мы не пришли кому-то подыгрывать… На выборах с БПП?? Да я вообще не вижу, с кем можно сотрудничать. Те, кто сейчас представляют те или иные партии в Верховной Раде – они для меня стали наполовину предателями моей страны".

Лидер Социалистической партии Петр Устенко в свою очередь добавил, что Соцпартия не намерена формально объединяться ни с одной из партий, однако готова будет поддержать те политисилы, которые будет следовать тем же идеям, что и Соцпартия.

Также он рассказал, что Соцпартия "остается на принципах построения социально ответственного общества с европейскими ценностями на территории Украины".

"Мы переходим к активной фазе жесткого противостояния и противодействия олигархическому устройству на территории Украины. И это не просто фразы, вы в этом убедитесь на очередном съезде, который состоится в сентябре – мы продемонстрируем не только новую команду и программу, но и конкретные действия", - добавил П.Устенко.