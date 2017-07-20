Политика

13:49 20.07.2017

Россия должна дистанцироваться от заявлений Захарченко, противоречащих Минским договоренностям - ЕС

Россия должна дистанцироваться от заявления самопровозглашенного главы "ДНР" Александра Захарченко о создании образования "Малороссия", которое противоречит целям Минских договоренностей, считают в Европейском Союзе.

"Последние заявления и провокационная риторика так называемых лидеров отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые украинская власть временно не контролирует, противоречат целям Минских договоренностей", - говорится в комментарии спикера ЕС, распространенном пресс-службой представительства ЕС в Украине.

В ЕС выразили надежду на то, что Россия четко дистанцирует себя от таких заявлений или действий. "Они нарушают дух переговоров, в которых она участвует. ЕС также ожидает, что Россия будет более активно содействовать завершению этого конфликта", - добавили европейские партнеры.

В ЕС также подчеркнули, что полностью поддерживают нынешние дипломатические усилия по полному выполнению Минских соглашений. "Они являются основой для достижения устойчивого политического решения конфликта в Восточной Украине, которое будет гарантировать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - уточнили в ЕС.

В комментарии также идет речь о том, что ЕС продолжает поддерживать инклюзивный подход со стороны Украины к своим гражданам, проживающим на временно неподконтрольной украинской власти территории.

18 июля самопровозглашенный лидер так называемой "ДНР" А.Захарченко заявил о создании "Малороссии" со столицей в Донецке. В то же время в так называемой "ЛНР" опровергли участие представителей "ЛНР" в мероприятии, где А.Захарченко заявил об этом.

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