Спикер Рады подписал закон о КС 14 июля, документ направлен на подпись президенту

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон (№6427-д) о Конституционном суде Украины, принятый парламентом 13 июля.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, закон подписан спикером парламента 14 июля и в тот же день направлен на подпись президенту.

Как сообщалось, 13 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о Конституционном суде Украины. Данный закон имплементирует изменения в Конституцию Украины в части правосудия, определяет порядок организации и деятельности КС. Кроме того, закон предусматривает изменение процедуры избрания и назначения уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

В день голосования в парламенте были зарегистрированы два проекта постановления об отмене голосования за закон "О Конституционном суде" - народного депутата Юрия Левченко (№ 6427-д-П) и Юрия Деревянко (№ 6427-д-П1). Обосновывая свой проект постановления, Ю.Левченко отметил, что данный закон "был принят с грубым нарушением требований Конституции Украины".

Однако 14 июля Верховная Рада отклонила оба эти проекта постановлений об отмене голосования по закон "О Конституционном суде".

17 июля народный депутат из фракции "Батькивщина" Алена Шкрум сообщила, что зарегистрировала в Верховной Раде еще один проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в целом закона "О Конституционном суде Украины". При этом она указала, что 14 июля "почему-то странным образом двери отдела регистрации законопроектов были закрыты и так и не открылись, ни одного сотрудника отдела, в том числе его руководителя весь рабочий день на рабочем месте не было". В конечном итоге, по ее словам, проект постановления все же был зарегистрирован: согласно информации с официального сайта парламента, дата регистрации документа - 14 июля 2017 года.

Согласно регламенту Верховной Рады, спикер парламента не может подписать принятый закон, если зарегистрирован проект постановления об отмене голосования по нему.